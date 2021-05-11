Служба безпеки України викрила міжнародне злочинне угрупування, яке займалося постачанням підробок на вакцину від коронавірусу Pfizer. До складу групи входили громадяни України, Нігерії, Російської Федерації та Сьєрра-Леоне (країна у Західній Африці).

Шахраї стверджували, що нібито є офіційними представниками американської фармкомпанії Pfizer в Україні. Передусім вони були націлені на клієнтів з Індії та Росії, саме на ці країни була таргетована реклама.

Для підтвердження зловмисники надавали фейкові документи, зокрема гарантійні листи від українських банків. Одна доза підробленої вакцини коштувала $250. СБУ перекрила канал незаконного продажу наприкінці квітня.

Підробка тестів на коронавірус

У Львівській області затримали жінку, яка продавала фальшиві тести на коронавірус. Вона підробляла тест від імені медичних закладів, одна довідка коштувала 500 грн.

Тепер жительці Львівської області загрожує до п’яти років у в’язниці.