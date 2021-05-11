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Факти / Україна
Людмила Богданова |

СБУ викрила шахраїв, які продавали фальшиву вакцину Pfizer

затримання шахраїв

Служба безпеки України викрила міжнародне злочинне угрупування, яке займалося постачанням підробок на вакцину від коронавірусу Pfizer. До складу групи входили громадяни України, Нігерії, Російської Федерації та Сьєрра-Леоне (країна у Західній Африці).

Шахраї стверджували, що нібито є офіційними представниками американської фармкомпанії Pfizer в Україні. Передусім вони були націлені на клієнтів з Індії та Росії, саме на ці країни була таргетована реклама.

Для підтвердження зловмисники надавали фейкові документи, зокрема гарантійні листи від українських банків. Одна доза підробленої вакцини коштувала $250. СБУ перекрила канал незаконного продажу наприкінці квітня.

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Підробка тестів на коронавірус

У Львівській області затримали жінку, яка продавала фальшиві тести на коронавірус. Вона підробляла тест від імені медичних закладів, одна довідка коштувала 500 грн.

Тепер жительці Львівської області загрожує до п’яти років у в’язниці.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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