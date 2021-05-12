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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Украину не ждет тотальная милитаризация: Таран о предотвращении эскалации

Андрей Таран

Украина не будет идти путем тотальной милитаризации, так как это изнурительный процесс для экономики.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран рамках Всеукраинского форума Украина 30.

— Приоритет отдается применению превентивных, асимметричных и непрямых действий для предотвращения эскалации военного конфликта, широкому привлечению к решению оборонных задач гражданских институтов и мощного сопротивления, — отметил Таран.

По его словам, оборонная стратегия предполагает модель организации комплексной обороны.

— Она предусматривает заблаговременное планирование и подготовку, развертывание теробороны, отпор и сдерживания вооруженной агрессии. Также применение сил обороны, военного резерва, сопротивления и всех мобилизационных ресурсов и, наконец, постконфликтное урегулирование, — отметил Таран.

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