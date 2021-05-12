Украину не ждет тотальная милитаризация: Таран о предотвращении эскалации

Украина не будет идти путем тотальной милитаризации, так как это изнурительный процесс для экономики.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран рамках Всеукраинского форума Украина 30.

— Приоритет отдается применению превентивных, асимметричных и непрямых действий для предотвращения эскалации военного конфликта, широкому привлечению к решению оборонных задач гражданских институтов и мощного сопротивления, — отметил Таран.

По его словам, оборонная стратегия предполагает модель организации комплексной обороны.

— Она предусматривает заблаговременное планирование и подготовку, развертывание теробороны, отпор и сдерживания вооруженной агрессии. Также применение сил обороны, военного резерва, сопротивления и всех мобилизационных ресурсов и, наконец, постконфликтное урегулирование, — отметил Таран.