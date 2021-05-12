Україну не чекає тотальна мілітаризація: Таран про запобігання ескалації

Україна не буде йти шляхом тотальної мілітаризації, бо це виснажливий процес для економіки.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран рамках Всеукраїнського форуму Україна 30.

– Пріоритет віддається застосуванню превентивних, асиметричних і непрямих дій для запобігання ескалації військового конфлікту, широкому залученню до вирішення оборонних завдань цивільних інститутів і потужного опору, – зазначив Таран.

За його словами, оборонна стратегія передбачає модель організації комплексного захисту.

– Вона передбачає завчасне планування і підготовку, розгортання тероборони, відсіч і стримування збройної агресії. Також застосування сил оборони, військового резерву, опору і всіх мобілізаційних ресурсів і, нарешті, постконфліктне врегулювання, – зазначив Таран.