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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Україну не чекає тотальна мілітаризація: Таран про запобігання ескалації

Андрей Таран

Україна не буде йти шляхом тотальної мілітаризації, бо це виснажливий процес для економіки.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран рамках Всеукраїнського форуму Україна 30.

– Пріоритет віддається застосуванню превентивних, асиметричних і непрямих дій для запобігання ескалації військового конфлікту, широкому залученню до вирішення оборонних завдань цивільних інститутів і потужного опору, – зазначив Таран.

За його словами, оборонна стратегія передбачає модель організації комплексного захисту.

– Вона передбачає завчасне планування і підготовку, розгортання тероборони, відсіч і стримування збройної агресії. Також застосування сил оборони, військового резерву, опору і всіх мобілізаційних ресурсів і, нарешті, постконфліктне врегулювання, – зазначив Таран.

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