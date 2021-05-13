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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

К 2024 году в Украине хотят установить более 1 тыс. камер автофиксации — Геращенко

К 2024 году в Украине хотят установить более 1 тыс. камер автофиксации — Геращенко

До 2024 года в Украине на автодорогах планируют установить 1,5 тыс. камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время всеукраинского форума Украины 30. Безопасность страны.

— На сегодняшний день уже установлено 92 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. В целом каждая такая камера позволяет уменьшить количество ДТП втрое, — сказал он.

По словам Геращенко, до 1 июня таких камер будет 130, а к концу 2021 года — запланировано около 400.

Кроме того, чиновник рассказал о будущих планах применения модели по примеру шведской vision zero.

Цель ее заключается в уменьшении смертности на автодорогах к нулевому показателю.

Как добавил Геращенко, шведские исследователи установили, что большинство нарушений ПДД совершаются из-за склонности людей к соответствующим нарушениям.

Поэтому, по его мнению, чтобы избежать систематических нарушений правил — должен быть контроль.

По словам заместителя МВД планируют реализовать сразу четыре подхода для этого:

  • установление камер фотовидеофиксации трех типов;
  • усиление законодательной базы;
  • улучшение дорожной инфраструктуры;
  • улучшение системы статистики по ДТП.
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На завершение он сказал, что сейчас МВД вместе с Мининфраструктуры разрабатывают интерактивную карту Украины.

На ней будут отмечать все ДТП, а также статистику по всем случаям.

Камеры фотовидеофиксации в Киеве

Система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработала в Киеве и области 1 июня 2020 года.

Камеры фиксируют превышение скорости. Штрафы водители получают Укрпочтой. Также их можно увидеть в электронном кабинете водителя в системе МВД.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что в 2021 году на украинских дорогах планируют установить дополнительно 220 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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