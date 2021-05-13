К 2024 году в Украине хотят установить более 1 тыс. камер автофиксации — Геращенко

До 2024 года в Украине на автодорогах планируют установить 1,5 тыс. камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время всеукраинского форума Украины 30. Безопасность страны.
— На сегодняшний день уже установлено 92 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. В целом каждая такая камера позволяет уменьшить количество ДТП втрое, — сказал он.
По словам Геращенко, до 1 июня таких камер будет 130, а к концу 2021 года — запланировано около 400.
Кроме того, чиновник рассказал о будущих планах применения модели по примеру шведской vision zero.
Цель ее заключается в уменьшении смертности на автодорогах к нулевому показателю.
Как добавил Геращенко, шведские исследователи установили, что большинство нарушений ПДД совершаются из-за склонности людей к соответствующим нарушениям.
Поэтому, по его мнению, чтобы избежать систематических нарушений правил — должен быть контроль.
По словам заместителя МВД планируют реализовать сразу четыре подхода для этого:
- установление камер фотовидеофиксации трех типов;
- усиление законодательной базы;
- улучшение дорожной инфраструктуры;
- улучшение системы статистики по ДТП.
На завершение он сказал, что сейчас МВД вместе с Мининфраструктуры разрабатывают интерактивную карту Украины.
На ней будут отмечать все ДТП, а также статистику по всем случаям.
Камеры фотовидеофиксации в Киеве
Система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработала в Киеве и области 1 июня 2020 года.
Камеры фиксируют превышение скорости. Штрафы водители получают Укрпочтой. Также их можно увидеть в электронном кабинете водителя в системе МВД.
Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что в 2021 году на украинских дорогах планируют установить дополнительно 220 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.