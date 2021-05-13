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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

До 2024 року в Україну хочуть встановити понад 1 тис. камер автофіксації – Геращенко

До 2024 року в Україну хочуть встановити понад 1 тис. камер автофіксації – Геращенко

До 2024 року в Україні на автодорогах планують встановити 1,5 тис. камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час всеукраїнського форуму Україна 30. Безпека країни.

– На сьогодні вже встановлено 92 комплекси фотовідеофіксації порушень ПДР. Загалом кожна така камера дозволяє зменшити кількість ДТП втричі, – сказав він.

За словами Геращенко, до 1 червня таких камер буде 130, а до кінця 2021 року – заплановано близько 400.

Окрім того, чиновник розповів про майбутні плани застосування моделі за прикладом шведської vision zero.

Мета її полягає у зменшенні смертності на автодорогах до нульового показника.

Як додав Геращенко, шведські дослідники встановили, що більшість порушень ПДР скоюються через схильність людей до відповідних порушень.

Тож, на його думку, аби уникнути систематичних порушень правил – має бути контроль.

За словами заступника МВС, планують реалізувати одразу чотири підходи для цього:

  • встановлення камер фотовідеофіксації трьох типів;
  • посилення законодавчої бази;
  • поліпшення дорожньої інфраструктури;
  • покращення системи статистики по ДТП.
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На завершення він сказав, що зараз МВС разом із Мінінфраструктури розробляють інтерактивну карту України.

На ній відмічатимуть усі ДТП, а також статистику по всіх випадках.

Камери фотовідеофіксації у Києві

Система фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху запрацювала в Києві та області 1 червня 2020 року.

Камери фіксують перевищення швидкості. Штрафи водії отримують Укрпоштою. Також їх можна побачити в електронному кабінеті водія в системі МВС.

Окрім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков казав, що у 2021 році на українських дорогах планують встановити додатково 220 камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

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