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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

МАУ отменила рейсы в Тель-Авив из-за обострения на Ближнем Востоке

МАУ

В четверг, 13 мая, авиакомпания Международные авиалинии Украины отменила рейсы в Тель-Авив. Решение приняли в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа на фоне палестино-израильского обострения.

Полеты МАУ отменила в соответствии с международным сообщениям для пилотов (NOTAM). Его выдали авиационные власти Израиля.

В частности, отменены рейсы по маршруту Киев — Тель-Авив — Киев (PS778, PS775, PS776, PS777).

Между тем рейс PS 778 TLV — KBP 14 мая перенесли на 8.40. Он прибудет в Киев в 11.50.

Кроме того, пассажиров, планирующих поездки в или из Тель-Авива, просят следить за обновлением информации на сайте МАУ, а также на платформах аэропортов Борисполь и Бен Гурион.

В то же время если появится новая информация касательно рейсов, то людей проинформируют по электронной почте, которую они указали при бронировании или покупке билета.

По данным авиакомпании, информацию о рейсах будут пересматривать каждые 24 часа, смотря на наличие или отсутствие ограничений для осуществления полетов в аэропорт Тель-Авива.

Что возможно в случае отмены соответствующего рейса?

  • изменение даты полетов на рейсы МАУ без оплаты штрафа и доплаты в течение срока действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;
  • обмен билета на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ;
  • возврат денег.
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Подробнее о палестино-израильском конфликте читайте на Фактах ICTV.

Источник: МАУ

Фото: МАУ

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