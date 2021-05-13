МАУ отменила рейсы в Тель-Авив из-за обострения на Ближнем Востоке

В четверг, 13 мая, авиакомпания Международные авиалинии Украины отменила рейсы в Тель-Авив. Решение приняли в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа на фоне палестино-израильского обострения.
Полеты МАУ отменила в соответствии с международным сообщениям для пилотов (NOTAM). Его выдали авиационные власти Израиля.
В частности, отменены рейсы по маршруту Киев — Тель-Авив — Киев (PS778, PS775, PS776, PS777).
Между тем рейс PS 778 TLV — KBP 14 мая перенесли на 8.40. Он прибудет в Киев в 11.50.
Кроме того, пассажиров, планирующих поездки в или из Тель-Авива, просят следить за обновлением информации на сайте МАУ, а также на платформах аэропортов Борисполь и Бен Гурион.
В то же время если появится новая информация касательно рейсов, то людей проинформируют по электронной почте, которую они указали при бронировании или покупке билета.
По данным авиакомпании, информацию о рейсах будут пересматривать каждые 24 часа, смотря на наличие или отсутствие ограничений для осуществления полетов в аэропорт Тель-Авива.
Что возможно в случае отмены соответствующего рейса?
- изменение даты полетов на рейсы МАУ без оплаты штрафа и доплаты в течение срока действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;
- обмен билета на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ;
- возврат денег.
Обострение на Ближнем Востоке
Террористическая организация ХАМАС за последние три дня с территории сектора Газы выпустила по Израилю более 1,5 тыс. ракет.
В то же время в армии Израиля заявили, что около 350 из них не долетели, а еще несколько сотен — взбитые системой противовоздушной обороны Железный купол.
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Источник: МАУ
Фото: МАУ