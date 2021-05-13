МАУ отменила рейсы в Тель-Авив из-за обострения на Ближнем Востоке

В четверг, 13 мая, авиакомпания Международные авиалинии Украины отменила рейсы в Тель-Авив. Решение приняли в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа на фоне палестино-израильского обострения.

Полеты МАУ отменила в соответствии с международным сообщениям для пилотов (NOTAM). Его выдали авиационные власти Израиля.

В частности, отменены рейсы по маршруту Киев — Тель-Авив — Киев (PS778, PS775, PS776, PS777).

Между тем рейс PS 778 TLV — KBP 14 мая перенесли на 8.40. Он прибудет в Киев в 11.50.

Кроме того, пассажиров, планирующих поездки в или из Тель-Авива, просят следить за обновлением информации на сайте МАУ, а также на платформах аэропортов Борисполь и Бен Гурион.

В то же время если появится новая информация касательно рейсов, то людей проинформируют по электронной почте, которую они указали при бронировании или покупке билета.

По данным авиакомпании, информацию о рейсах будут пересматривать каждые 24 часа, смотря на наличие или отсутствие ограничений для осуществления полетов в аэропорт Тель-Авива.

Что возможно в случае отмены соответствующего рейса?

изменение даты полетов на рейсы МАУ без оплаты штрафа и доплаты в течение срока действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;

обмен билета на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ;

возврат денег.

Обострение на Ближнем Востоке

Террористическая организация ХАМАС за последние три дня с территории сектора Газы выпустила по Израилю более 1,5 тыс. ракет.

В то же время в армии Израиля заявили, что около 350 из них не долетели, а еще несколько сотен — взбитые системой противовоздушной обороны Железный купол.

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Источник: МАУ

Фото: МАУ