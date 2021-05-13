МАУ скасувала рейси до Тель-Авіва через загострення на Близькому Сході

У четвер, 13 травня, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України скасувала рейси до ізраїльського Тель-Авіва. Рішення ухвалили з метою забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу на тлі палестинсько-ізраїльського загострення.

Польоти МАУ скасувала відповідно до міжнародного повідомлення для пілотів (NOTAM). Його видали авіаційна влада Ізраїлю.

Зокрема, скасовані рейси за маршрутом Київ – Тель-Авів – Київ (PS778, PS775, PS776, PS777).

Між тим рейс PS 778 TLV – KBP 14 травня перенесли на 8.40. Він прибуде до Києва о 11.50.

Окрім того, пасажирів, які планують поїздки до або з Тель-Авіву, просять слідкувати за оновленням інформації на сайті МАУ, а також на платформах аеропортів Бориспіль і Бен Гуріон.

Водночас якщо появиться нова інформація щодо рейсів, то людей проінформують по електронній пошті, яку вони вказали під час бронювання чи купівлі квитка.

За даними авіакомпанії, інформацію щодо рейсів переглядатимуть кожні 24 години, зважаючи на наявність або відсутність обмежень для здійснення польотів в аеропорт Тель-Авіва.

Що можливо у разі скасування відповідного рейсу?

зміна дати польотів на рейси МАУ без оплати штрафу і доплати протягом терміну дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом;

обмін квитка на промокод з додатковим бонусом 25% на сайті МАУ;

повернення коштів.

Загострення на Близькому Сході

Терористична організація ХАМАС за останні три дні із території сектора Гази випустив по Ізраїлю понад 1,5 тис. ракет.

Водночас в армії Ізраїлю заявили, що близько 350 з них не долетіли, а ще кілька сотень – збиті системою протиповітряної оборони Залізний купол.

Детальніше про палестинсько-ізраїльський конфлікт читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МАУ

Фото: МАУ