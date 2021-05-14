Подписал контракт на 12 месяцев: Витренко официально возглавил НАК Нафтогаз

Юрий Витренко будет исполнять должность главы НАК Нафтогаз-Украины на протяжении будущих 12 месяцев.

Как указано в подписанном сегодня контракте, конкурс на избрание следующего председателя правления корпорации стартует через полгода, рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

При этом подготовка к новому конкурсу начнется только после того, как приступит к исполнению своих обязанностей новоизбранный состав набсовета.

Председатель ОП на встрече с послами стран Большой семерки, Швеции и Европейского союза подчеркнул, что наблюдательный совет компании продолжит работать до избрания нового состава на прозрачном конкурсе.

В ответ им были даны гарантии конструктивного диалога с новым председателем правления.

Выпуск Нафтогазом еврооблигаций

Ранее Витренко рассказал, что Нафтогаз планирует в сентябре разместить еврооблигации.

Выпуск еврооблигаций планировался еще в прошлом году, однако был отложен из-за неблагоприятной ситуации на экономическом рынке.

Также Витренко добавил, что процентные ставки по кредитам для Нафтогаза выше, чем для правительства Украины.