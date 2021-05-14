Підписав контракт на 12 місяців: Вітренко офіційно очолив НАК Нафтогаз

Юрій Вітренко буде очолюватиме НАК Нафтогаз-України протягом майбутніх 12 місяців.

Як зазначено в підписаному сьогодні контракті, конкурс на обрання наступного голови правління корпорації стартує через півроку, розповів глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

При цьому підготовка до нового конкурсу почнеться лише після того, як новообраний склад наглядової ради почне виконувати свої обов’язки.

Голова ОП на зустрічі з послами країн Великої сімки, Швеції та Європейського союзу підкреслив, що наглядова рада компанії продовжить працювати до обрання нового складу на прозорому конкурсі.

У відповідь їм було надано гарантії конструктивного діалогу із новим головою правління.

Випуск Нафтогазом єврооблігацій

Раніше Вітренко розповів, що Нафтогаз планує у вересні розмістити єврооблігації.

Випуск єврооблігацій планувався ще в минулому році, проте його було відкладено через несприятливу ситуацію на економічному ринку.

Також Вітренко додав, що процентні ставки по кредитах для Нафтогазу є більшими, аніж для уряду України.