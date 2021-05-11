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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Нафтогаз планирует начать выпуск еврооблигаций в сентябре — Витренко

гроші

Нафтогаз планирует начать размещать еврооблигации в сентябре этого года. Об этом сообщил глава компании Юрий Витренко.

Он напомнил, что выпуск еврооблигаций из-за неблагоприятной ситуации на экономическом рынке отложили в прошлом году.

— Из-за конъюнктуры рынка выпуск отложили. Это не мое решение, его принял финансовый директор Нафтогаза Петрус ван Дрил. Мы сейчас будем делать все, чтобы быть готовыми к выпуску облигаций в сентябре, — заверил Витренко.

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Также глава Нафтогаза добавил, что сейчас Нафтогаз одалживает деньги дороже, чем украинское правительство. Поэтому ключевая задача состоит в том, чтобы вкладывать эти средства выгодно, а не, так сказать, проедать их.

Украина разместила еврооблигации

В апреле этого года Украина разместила восьмилетние еврооблигации на $1,25 млрд. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, эта транзакция будет способствовать выполнению плана государственных внешних заимствований на 2021 год.

Большую часть плана Минфин планирует выполнить с помощью льготного финансирования международных партнеров.

Источник: Новое время

Фото: НБУ

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