Україна планує повернути близько 100 громадян у рамках наступного обміну полоненими з РФ.

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович повідомив, що наразі Україна дізналась місцезнаходження понад 90 своїх громадян, яких незаконно утримує Російська Федерація.

В ефірі одного з українських телеканалів Арестович додав, що люди, яких намагатимуться повернути в рамках обміну, це в першу чергу українські військові, які попали в полон.

Спікер також розповів, що усього РФ незаконно утримує близько 260 українських громадян, але місцезнаходження деяких поки встановити не вдалося.

Наразі припускається, що їх утримують на території Росії або в тимчасово окупованому Криму.

Арестович про обмін полоненими

13 травня Олексій Арестович заявив, що Росія вважає звільнення полонених політичною поступкою, тож сподіватися на обмін найближчим часом не варто.

Також політик зазначив, що він наразі не бачить перспектив у цьому питанні.