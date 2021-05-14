Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти 557 злодіїв в законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО.

Також він зазначив, що під час засідання обговорювалось питання державних земель і будинків у Конча-Заспі і Пущі-Водиці, якими чомусь раніше користувалася низка людей за дуже символічну плату.

– Після ухвалення відповідного закону застосовані персональні санкції проти 557 злодіїв в законі. Санкції також “прилетіли” 111 іноземцям, які є кримінальними авторитетами. Крім того, ми порушували питання державних земель і будинків в Конча-Заспі і Пущі-Водиці, якими за дуже символічну плату почали користуватися незрозумілі особи – зазначив він.

Обращение президента

Володимир Зеленський зазначив, що більшість серед зазначених 557 злодіїв в законі перебувають не в Україні. Водночас кількість тих, хто все ж є в країні, зменшилася вдвічі – з 34 до 17 осіб.

За словами президента, всім, хто потрапив у новий санкційний список, заблокують активи, заборонять в’їжджати на територію України, відмовлять у наданні візи, посвідки на тимчасове або постійне проживання, дозволі на імміграцію, а також відмовлять у продовженні терміну перебування в Україні і зроблять неможливим отримання українського громадянства.

Закон про злодіїв у законі

У червні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про злодіїв у законі. Відповідно до документу, за створення злочинної спільноти (об’єднання двох чи більше злочинних організацій) та керівництво нею можна отримати покарання від десяти до п’ятнадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Якщо ж злодій у законі створює, керує чи є учасником злочинної організації, то йому також загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.