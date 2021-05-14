Экс-нардеп Олег Барна оказался в эпицентре очередного скандала. Во время эфира на одном из телеканалов политик подрался с народным депутатом от Слуги народа Дмитрием Соломчуком.

В студии обсуждали открытие рынка земли в Украине. Барна высказывал свое мнение, но Соломчук постоянно перебивал его.

– Не веди себя, как б***о зеленое, – сказал он в ответ на очередную реплику.

Оппоненты перебросились еще несколькими оскорбительными фразами, а затем Барна подошел к сидящему в кресле Соломчуку и навалился на него с кулаками.

Ведущим эфира пришлось разнимать мужчин. У Соломчука после драки остался синяк под глазом, который потом замазали гримеры.

Олег Барна не впервые попадает в скандальные ситуации. Однако больше всего запомнился инцидент во время выступления премьер-министра Арсения Яценюка в Верховной Раде 11 декабря 2015 года.

Тогда еще народный депутат от БПП вручил Яценюку цветы, а затем поднял и вынес главу правительства из-за парламентской трибуны.

После этого в Раде началась потасовка между народными депутатами.