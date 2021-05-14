Екс-нардеп Олег Барна опинився в епіцентрі чергового скандалу. Під час ефіру на одному з телеканалів політик побився з народним депутатом від Слуги народу Дмитром Соломчуком.

У студії обговорювали відкриття ринку землі в Україні. Барна висловлював свою думку, але Соломчук постійно перебивав його.

– Не поводься, як б***о зелене, – сказав він у відповідь.

Опоненти перекинулися ще кількома образливими фразами, а потім Барна підійшов до Соломчука, який сидів у кріслі, і навалився на нього з кулаками.

Ведучим ефіру довелося рознімати чоловіків. У Соломчука після бійки залишився синець під оком, який потім замаскували гримери.

Олег Барна не вперше потрапляє в скандальні ситуації. Однак найбільше запам’ятався інцидент під час виступу прем’єр-міністра Арсенія Яценюка у Верховній Раді 11 грудня 2015 року.

Тоді ще народний депутат від БПП вручив Яценюку квіти, а потім підняв і виніс главу уряду з-за парламентської трибуни.

Після цього в Раді почалася бійка між народними депутатами.