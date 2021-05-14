Наша столица по праву входит в топ самых зеленых городов мира. Доля зеленых насаждений в Киеве составляет 44%, 40% из которых — деревья, а 4% — трава.
В Киеве появится 118 новых зеленых зон, 10 из них — парки. Так, под зеленые зоны для отдыха будет отведено более 134 гектаров земли.
Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Михаил Терентьев на своей странице в Facebook.
Так, по его словам, на сегодняшнем заседании Киевский городской совет поддержал выделение ряда земельных участков для создания зеленых пространств во всех районах города.
Голосеевский район:
- просп. Голосеевский, 114, корпус 2;
- ул. Композитора Лятошинского, 8А;
- просп. Академика Глушкова, 9В, 9Г, 9Д в пределах ул. Демеевской и пер. Демеевского;
- ул. Демеевская, 11;
- ул. Гвардейская — пересечение ул. Пироговский путь и ул. Лауреатской;
- ул. Моторная, 11 (парк) — ул. Февральская, 45.
Дарницкий район
- ул. Архитектора Вербицкого, 5 (парк);
- ул. Коллекторная;
- ул. Тростянецкая, 51-53;
- Харьковское шоссе, 59-65;
- ул. Бориспольская, 30, 34, 38;
- просп. Петра Григоренко, 19, 21;
- ул. Новодарницкая, 30-32;
- ул. Ларисы Руденко, 21А;
- ул. Ревуцкого, 7А.
Деснянский район:
- просп. Лесной, 25А;
- ул. Космонавта Волкова, 18-20;
- просп. Романа Шухевича (парк);
- просп. Владимира Маяковского, 59 у насосной станции в с. Троещина;
- ул. Марины Цветаевой, 16, 16Б, 16В;
- ул. Архитектора Николаева, 11, 13, 15;
- ул. Оноре де Бальзака, 14, 16, 16А, 18, 20, 24;
- просп. Владимира Маяковского, 21В, 21Г;
- ул. Радунская, 5, 5Б, ул. Лисковская, 18А, 18В;
- ул. Оноре де Бальзака, 4, 4А, 6 — пересечение просп. Владимира Маяковского, 14/13 и ул. Теодора Драйзера, 11;
- пересечение ул. Лесного и ул. Братиславская;
- просп. Лесной, 12;
- ул. Будищанская, 4, 6А;
- ул. Жукова, 21;
- ул. Оноре де Бальзака (парк с водными объектами);
- ул. Николая Матеюка, 9;
- ул. Лесковская.
Днепровский район:
- ул. Верховной Рады, 13;
- ул. Петра Вершигоры, 5;
- ул. Хорольская, 5;
- ул. Братиславская, 13-15 и ул. Генерала Карбышева, 18А (парк);
- ул. Перова, 48 — вдоль Русановской протоки реки Днепр от ул. Броварской до ул. 2-ой Садовой и ул. Никольско-Слободской (парк отдыха Никольская Слободка);
- Энтузиастов, 3 / 1, ул. Челябинск и ул.Митрополита Андрея Шептицкого, 24Г;
- ул. Вифлеемская, 22/1, 24, 26/2;
- ул. Соборности, 1/22, ул. Тампере — ул. Анатолия Соловьяненко, 11, 13;
- ул. Краковская, 14 / 6 ул. города Шалетт.
Оболонский район:
- ул. Иорданская, 4 и ул. Приозерная, 12А;
- ул. Александра Архипенко, 3, 3А, 5;
- ул. Полярная, 6А, 8А, ул. Бережанская, 10, ул. Петра Панча, 1;
- ул. Богатырская, 6 / 1 — ул. Семьи Кульженко, 31, 31А, 31Б;
- ул. Бережанская, 10-20 (парк) — ул. Северная, 46, ул. Героев Сталинграда, 61А;
- ул. Героев Днепра, 20, 20А, 20Б, 20В, 22А;
- просп. Оболонский, 36 — просп. Героев Сталинграда, 58, ул. Приречная, 31;
- просп. Минский, 4 Героев Сталинграда, 9-11;
- просп. Героев Сталинграда, 65.
Печерский район:
- ул. генерала Алмазова;
- Крутой узвоз — ул. Крещатик, 23-25;
- ул. Леси Украинки, 5, 5А, 7;
- Парковая дорога — ул. Дружбы Народов, 22, 24/2;
- ул. Леси Украинки.
Подольский район:
- просп. Георгия Гонгадзе, 20Б, 20Г, 20Ж, 20С;
- пересечение ул. Западинской и Академика Патона;
- ул. Дегтярная, 2-4;
- в пределах Андреевского спуска, ул. Воздвиженской, ул. Гончарной и пер. десятичного;
- площадь Щекавицкая;
- у памятного знака Магдебургского права, от Владимирского спуска к Набережному шосе — ул. Сошенко, 33, ул. Наталии Ужвий, 6.
Святошинский район:
- ул. Чернобыльская, 3;
- ул. Симиренко, 27, 29;
- на углу ул. Григоровича-Барского и ул. Симиренко;
- ул. Семашко, 8А, 10 — ул. Рахманинова, 22;
- ул. Зодчих, 36-38;
- ул. Генерала Наумова, 31-33;
- просп. Победы, 73А;
- просп. Победы, 140;
- просп. Леся Курбаса, 1Г.
Соломенский район:
- пересечение ул. Божкив Яр и ул. Нечуй-Левицкого;
- на углу ул. Чоколовского и ул. Питерской;
- ул. Генерала Тупикова, 3/1;
- бульв. Вацлава Гавела, 85;
- ул. Каменщиков;
- на углу ул. Преображенской и ул. Андрея Головко;
- ул. Божков Яр.
Шевченковский район:
- на углу ул. Татарская и проул. Татарського;
- ул. Михайловская;
- ул. Десятинная;
- ул. Трехсвятительская и Владимирский спуск (парк);
- спуск Кудрявский;
- ул. Кудрявская, 23А;
- ул. Бориса Гринченко;
- ул. Сечевых Стрельцов, 89, 89А;
- ул. Лукьяновская, 1;
- ул. Саратовська — ул. Глибочицкая (парк);
- просп. Победы, 9Б;
- ул. Золотоворотская;
- просп. Победы, 52/2;
- ул. Десятинная, 15;
- пер. Чеховский;
- площадь Победы;
- пер. Кияновский — 13-21 (парк);
- транспортная развязка улиц Стеценко и Академика Туполева в Шевченковском и Святошинском районах;
- просп. Победы — от площади Победы до Воздухофлотского проспекта;
- ул. Митрофана Довнар-Запольского, 1/12, 3, 3/1, 3/2;
- ул. Щусева, 8, 10А, 12А и ул. Академика Грекова, 18, 18А, 22, 22А;
- ул. Жилянская, 120Б и 120В.
Планы превращения пустырей в зеленые пространства
Вопросы создания зеленых зон для отдыха жителей столицы постоянно поднимаются на земельной комиссии Киевсовета.
Об этом рассказал председатель комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев.
Фото: Михайло Терентьєв