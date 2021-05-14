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Владислава Ткаченко |

В столице появится 118 зеленых пространств во всех районах города — Михаил Терентьев

В столице появится 118 зеленых пространств во всех районах города — Михаил Терентьев

Наша столица по праву входит в топ самых зеленых городов мира. Доля зеленых насаждений в Киеве составляет 44%, 40% из которых — деревья, а 4% — трава.

В Киеве появится 118 новых зеленых зон, 10 из них — парки. Так, под зеленые зоны для отдыха будет отведено более 134 гектаров земли.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Михаил Терентьев на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, на сегодняшнем заседании Киевский городской совет поддержал выделение ряда земельных участков для создания зеленых пространств во всех районах города.

Голосеевский район:

  • просп. Голосеевский, 114, корпус 2;
  • ул. Композитора Лятошинского, 8А;
  • просп. Академика Глушкова, 9В, 9Г, 9Д в пределах ул. Демеевской и пер. Демеевского;
  • ул. Демеевская, 11;
  • ул. Гвардейская — пересечение ул. Пироговский путь и ул. Лауреатской;
  • ул. Моторная, 11 (парк) — ул. Февральская, 45.

Дарницкий район

  • ул. Архитектора Вербицкого, 5 (парк);
  • ул. Коллекторная;
  • ул. Тростянецкая, 51-53;
  • Харьковское шоссе, 59-65;
  • ул. Бориспольская, 30, 34, 38;
  • просп. Петра Григоренко, 19, 21;
  • ул. Новодарницкая, 30-32;
  • ул. Ларисы Руденко, 21А;
  • ул. Ревуцкого, 7А.
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Деснянский район:

  • просп. Лесной, 25А;
  • ул. Космонавта Волкова, 18-20;
  • просп. Романа Шухевича (парк);
  • просп. Владимира Маяковского, 59 у насосной станции в с. Троещина;
  • ул. Марины Цветаевой, 16, 16Б, 16В;
  • ул. Архитектора Николаева, 11, 13, 15;
  • ул. Оноре де Бальзака, 14, 16, 16А, 18, 20, 24;
  • просп. Владимира Маяковского, 21В, 21Г;
  • ул. Радунская, 5, 5Б, ул. Лисковская, 18А, 18В;
  • ул. Оноре де Бальзака, 4, 4А, 6 — пересечение просп. Владимира Маяковского, 14/13 и ул. Теодора Драйзера, 11;
  • пересечение ул. Лесного и ул. Братиславская;
  • просп. Лесной, 12;
  • ул. Будищанская, 4, 6А;
  • ул. Жукова, 21;
  • ул. Оноре де Бальзака (парк с водными объектами);
  • ул. Николая Матеюка, 9;
  • ул. Лесковская.

Днепровский район:

  • ул. Верховной Рады, 13;
  • ул. Петра Вершигоры, 5;
  • ул. Хорольская, 5;
  • ул. Братиславская, 13-15 и ул. Генерала Карбышева, 18А (парк);
  • ул. Перова, 48 — вдоль Русановской протоки реки Днепр от ул. Броварской до ул. 2-ой Садовой и ул. Никольско-Слободской (парк отдыха Никольская Слободка);
  • Энтузиастов, 3 / 1, ул. Челябинск и ул.Митрополита Андрея Шептицкого, 24Г;
  • ул. Вифлеемская, 22/1, 24, 26/2;
  • ул. Соборности, 1/22, ул. Тампере — ул. Анатолия Соловьяненко, 11, 13;
  • ул. Краковская, 14 / 6 ул. города Шалетт.

Озеленення Києва

Оболонский район:

  • ул. Иорданская, 4 и ул. Приозерная, 12А;
  • ул. Александра Архипенко, 3, 3А, 5;
  • ул. Полярная, 6А, 8А, ул. Бережанская, 10, ул. Петра Панча, 1;
  • ул. Богатырская, 6 / 1 — ул. Семьи Кульженко, 31, 31А, 31Б;
  • ул. Бережанская, 10-20 (парк) — ул. Северная, 46, ул. Героев Сталинграда, 61А;
  • ул. Героев Днепра, 20, 20А, 20Б, 20В, 22А;
  • просп. Оболонский, 36 — просп. Героев Сталинграда, 58, ул. Приречная, 31;
  • просп. Минский, 4 Героев Сталинграда, 9-11;
  • просп. Героев Сталинграда, 65.

Печерский район:

  • ул. генерала Алмазова;
  • Крутой узвоз — ул. Крещатик, 23-25;
  • ул. Леси Украинки, 5, 5А, 7;
  • Парковая дорога — ул. Дружбы Народов, 22, 24/2;
  • ул. Леси Украинки.

Подольский район:

  • просп. Георгия Гонгадзе, 20Б, 20Г, 20Ж, 20С;
  • пересечение ул. Западинской и Академика Патона;
  • ул. Дегтярная, 2-4;
  • в пределах Андреевского спуска, ул. Воздвиженской, ул. Гончарной и пер. десятичного;
  • площадь Щекавицкая;
  • у памятного знака Магдебургского права, от Владимирского спуска к Набережному шосе — ул. Сошенко, 33, ул. Наталии Ужвий, 6.

Святошинский район:

  • ул. Чернобыльская, 3;
  • ул. Симиренко, 27, 29;
  • на углу ул. Григоровича-Барского и ул. Симиренко;
  • ул. Семашко, 8А, 10 — ул. Рахманинова, 22;
  • ул. Зодчих, 36-38;
  • ул. Генерала Наумова, 31-33;
  • просп. Победы, 73А;
  • просп. Победы, 140;
  • просп. Леся Курбаса, 1Г.

Соломенский район:

  • пересечение ул. Божкив Яр и ул. Нечуй-Левицкого;
  • на углу ул. Чоколовского и ул. Питерской;
  • ул. Генерала Тупикова, 3/1;
  • бульв. Вацлава Гавела, 85;
  • ул. Каменщиков;
  • на углу ул. Преображенской и ул. Андрея Головко;
  • ул. Божков Яр.

Шевченковский район:

  • на углу ул. Татарская и проул. Татарського;
  • ул. Михайловская;
  • ул. Десятинная;
  • ул. Трехсвятительская и Владимирский спуск (парк);
  • спуск Кудрявский;
  • ул. Кудрявская, 23А;
  • ул. Бориса Гринченко;
  • ул. Сечевых Стрельцов, 89, 89А;
  • ул. Лукьяновская, 1;
  • ул. Саратовська — ул. Глибочицкая (парк);
  • просп. Победы, 9Б;
  • ул. Золотоворотская;
  • просп. Победы, 52/2;
  • ул. Десятинная, 15;
  • пер. Чеховский;
  • площадь Победы;
  • пер. Кияновский — 13-21 (парк);
  • транспортная развязка улиц Стеценко и Академика Туполева в Шевченковском и Святошинском районах;
  • просп. Победы — от площади Победы до Воздухофлотского проспекта;
  • ул. Митрофана Довнар-Запольского, 1/12, 3, 3/1, 3/2;
  • ул. Щусева, 8, 10А, 12А и ул. Академика Грекова, 18, 18А, 22, 22А;
  • ул. Жилянская, 120Б и 120В.

Планы превращения пустырей в зеленые пространства

Вопросы создания зеленых зон для отдыха жителей столицы постоянно поднимаются на земельной комиссии Киевсовета.

Об этом рассказал председатель комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев.

Фото: Михайло Терентьєв

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