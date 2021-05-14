Наша столиця виправдано входить у топ найзеленіших міст світу. Частка зелених насаджень у Києві становить 44%, 40% з яких — дерева, а 4% — трава.

У Києві з’явиться 118 нових зелених зон, 10 з них — парки. Так, під зелені зони для відпочинку буде відведено понад 134 гектари землі.

Про це повідомив депутат Київської міської ради Михайло Терентьєв на своїй сторінці в Facebook.

Так, за його словами, на сьогоднішньому засіданні Київська міська рада підтримала виділення низки земельних ділянок для створення зелених просторів у всіх районах міста.

Голосіївський район:

просп. Голосіївський, 114, корпус 2;

вул. Композитора Лятошинського, 8А;

просп. Академіка Глушкова, 9В, 9Г, 9Д в межах вул. Деміївської та пров. Деміївського;

вул. Деміївська, 11;

вул. Гвардійська — перетин вул. Пирогівський шлях та вул. Лауреатської;

вул. Моторна, 11 (парк) — вул. Лютнева, 45.

Дарницький район:

вул. Архітектора Вербицького, 5 (парк);

вул. Колекторна;

вул. Тростянецька, 51-53;

Харківське шосе, 59-65;

вул. Бориспільська, 30, 34, 38;

просп. Петра Григоренка, 19, 21;

вул. Новодарницька, 30-32;

вул. Лариси Руденко, 21А;

вул. Ревуцького, 7А.

Деснянський район:

просп. Лісовий, 25А;

вул. Космонавта Волкова, 18-20;

просп. Романа Шухевича (парк);

просп. Володимира Маяковського, 59 біля насосної станції с. Троєщина;

вул. Марини Цвєтаєвої, 16, 16б, 16в;

вул. Архітектора Миколаєва, 11, 13, 15;

вул. Оноре де Бальзака, 14, 16, 16А, 18, 20, 24;

просп. Володимира Маяковського, 21В, 21г;

вул. Радунська, 5, 5б, вул. Лісківська, 18а, 18;

вул. Оноре де Бальзака, 4, 4А, 6 — перетин просп. Володимира Маяковського, 14/13 та вул. Теодора Драйзера, 11;

перетин просп. Лісового та вул. Братиславська;

просп. Лісовий, 12;

вул. Будищанська, 4, 6А;

вул. Жукова, 21;

вул. Оноре де Бальзака (парк з водними об’єктами);

вул. Миколи Матеюка, 9;

вул. Лісківська.

Дніпровський район:

вул. Верховної Ради, 13;

вул. Петра Вершигори, 5;

вул. Хорольська, 5;

вул. Братиславська, 13-15 та вул. Генерала Карбишева, 18а (парк);

вул. Перова, 48 — вздовж Русанівської протоки річки Дніпро від вул. Броварської до вул. 2-гої Садової та вул. Микільсько-Слобідської (парк відпочинку Микільська Слобідка);

вул Ентузіастів, 3/1;

вул. Челябінська та вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24г;

вул. Віфлеємська, 22/1, 24, 26/2;

вул. Соборності, 1/22, вул. Тампере — вул. Анатолія Солов’яненка, 11, 13;

вул. Краківська, 14 / 6 вул. міста Шалетт.

Оболонський район:

вул. Йорданська, 4 та вул. Приозерна, 12А;

вул. Олександра Архипенка, 3, 3а, 5;

вул. Полярна, 6А, 8А, вул. Бережанська, 10, вул. Петра Панча, 1;

вул. Богатирська, 6 / 1 — вул. Сім’ї Кульженків, 31, 31А, 31Б;

вул. Бережанська, 10-20 (парк) — вул. Північна, 46, вул. Героїв Сталінграда, 61А;

вул. Героїв Дніпра, 20, 20А, 20Б, 20в, 22А;

просп. Оболонський, 36 — просп. Героїв Сталінграда, 58, вул. Прирічна, 31;

просп. Мінський, 4, просп. Героїв Сталінграда, 9-11;

просп. Героїв Сталінграда, 65.

Печерський район:

вул. генерала Алмазова;

вул. Крутий узвіз — вул. Хрещатик, 23-25;

вул. Лесі Українки, 5, 5А, 7;

вул. Паркова дорога — вул. Дружби Народів, 22, 24/2;

вул. Лесі Українки.

Подільський район:

просп. Георгія Гонгадзе, 20Б, 20г, 20Ж, 20С;

перетин вул. Западинської та Академіка Патона;

вул. Дегтярна, 2-4;

в межах Андріївського узвозу, вул. Воздвиженської, вул. Гончарної та пров. Десяткового;

площа Щекавицька;

біля пам’ятного знаку Магдебурзького права, від Володимирського узвозу до Набережного шосе — вул. Сошенка, 33, вул. Наталії Ужвій, 6.

Святошинський район:

вул. Чорнобильська, 3;

вул. Симиренка, 27, 29;

на розі вул. Григоровича-Барського та вул. Симиренка;

вул. Семашко, 8А, 10 — вул. Рахманінова, 22;

вул. Зодчих, 36-38;

вул. Генерала Наумова, 31-33;

просп. Перемоги, 73А;

просп. Перемоги, 140;

просп. Леся Курбаса, 1г.

Солом’янський район:

перетин вул. Божків Яр та вул. Нечуй-Левицького;

на розі вул. Чоколівського та вул. Пітерської;

вул. Генерала Тупикова, 3/1;

бульв. Вацлава Гавела, 85;

вул. Каменярів;

на розі вул. Преображенської та вул. Андрія Головка;

вул. Божків Яр.

Шевченківський район:

на розі вул. Татарська та пров. Татарського;

вул. Михайлівська;

вул. Десятинна;

вул. Трьохсвятительська та Володимирський узвіз (парк);

узвіз Кудрявський;

вул. Кудрявська, 23А;

вул. Бориса Грінченка;

вул. Січових Стрільців, 89, 89А;

вул. Лук’янівська, 1;

вул. Саратовська — вул. Глибочицька (парк);

просп. Перемоги, 9Б;

вул. Золотоворітська;

просп. Перемоги, 52/2;

вул. Десятинна, 15;

пер. Чеховський;

площа Перемоги;

Кияновський 13-21 (парк);

транспортна розв’язка вулиць Стеценка та Академіка Туполєва у Шевченківському та Святошинському районах;

просп. Перемоги м від площі Перемоги до Повітрофлотського проспекту;

вул. Митрофана Довнар-Запольського, 1/12, 3, 3/1, 3/2;

вул. Щусєва, 8, 10а, 12А та вул. Академіка Грекова, 18, 18а, 22, 22А;

вул. Жилянська, 120Б і 120В.

Плани перетворення пустирів у зелені простори

Питання створення зелених зон для відпочинку жителів столиці постійно піднімаються на земельній комісії Київради.

Про це розповів голова комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв.

Фото: Михайло Терентьєв