Компании-резиденты Дія City будут иметь самые низкие налоговые ставки и возможность выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на выведенный капитал или налог на прибыль.

Введение этого специального режима будет способствовать приходу венчурных фондов в Украину.

Об этом на заседании Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, состоявшемся 13 мая, рассказал заместитель министра цифровой трансформации и руководитель проекта Дія City Александр Борняков.

В ходе обсуждений законопроекта №5376 О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины он отметил, что именно этим документом вводится специальный режим налогообложения ІТ-резидентов Дія City и доходов их работников.

— Этим законопроектом вводится один из лучших налоговых режимов в Европе – с самыми низкими налоговыми ставками, с комплексом налоговых стимулов реинвестировать деньги в развитие компаний, — рассказал заместитель министра.

При этом ставка НнВК будет установлена на уровне 9%, в то время как налог на прибыль будет начисляться по ставке 18%.

Заместитель министра отметил, что поддержка налогового законопроекта о Дія City будет способствовать приходу венчурных фондов в Украину.

В Министерстве цифровой политики заявляли, что новые налоговые правила могут способствовать росту ВВП Украины до 10%, постепенно приближая структуру экономики страны к инновационной, цифровой экономике.

Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №5376 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине.

Комитет также рекомендовал парламенту включить документ в повестку дня 5-й сессии, а также принять его за основу.

При подготовке ко второму чтению проект закона доработают.

Дія City – это специальный правовой режим для ІТ-индустрии, создать новые, прозрачные и понятные потенциальным иностранным инвесторам правила игры для ІТ-компаний и стартапов.

14 апреля 2021 года законопроект №5376 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине был зарегистрирован в парламенте.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что специальный правовой режим Дія City поможет увеличить доходы от IT с $6 млрд до $16,5 млрд к 2025 году.

Ассоциация IT Ukraine готова поддержать Дія City

Крупнейшая в Украине ассоциация IT-компаний IT Ukraine опубликовала на своем сайте позицию относительно правового режима Дія City, в которой поддержала его создания.

В тексте позиции указано, что крупнейшая в Украине профильная ассоциация IT-компаний — Ассоциация IT Ukraine — при условии, если будут учтены критически важные для индустрии аспекты.

Фото: Дія