Запровадження Дія City сприятиме приходу венчурних фондів до України

Компанії-резиденти Дія City матимуть найнижчі податкові ставки та можливість обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на виведений капітал чи податок на прибуток.

Запровадження цього спеціального режиму сприятиме приходу венчурних фондів в Україну.

Про це на засіданні Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, що відбулося 13 травня, розповів заступник міністра цифрової трансформації та керівник проекту Дія City Олександр Борняков.

Під час обговорень законопроекту №5376 Про внесення змін до Податкового Кодексу України він зазначив, що саме цей документ вводить спеціальний режим оподаткування ІТ-резидентів Дія City та доходів їх працівників.

– Цим законопроектом запроваджується один із найкращих податкових режимів в Європі – з найнижчими податковими ставками, з комплексом податкових стимулів реінвестувати гроші у розвиток компаній, – розповів заступник міністра.

Водночас ставку ПнВК буде встановлено на рівні 9%, тоді як податок на прибуток нараховуватиметься за ставкою 18%.

Заступник міністра наголосив, що підтримка податкового законопроекту про Дія City сприятиме приходу венчурних фондів в Україну.

У Міністерстві цифрової політики заявляли, що нові податкові правила сприятимуть зростанню ВВП України до 10%, поступово наближаючи структуру економіки країни до інноваційної, цифрової економіки.

Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроект №5376 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

Комітет також рекомендував парламенту внести документ до порядку денного 5-ї сесії, а також прийняти його за основу.

При підготовці до другого читання проект закону доопрацюють.

Дія City – це спеціальний правовий режим для ІТ-індустрії, що має створити нові прозорі та зрозумілі потенційним іноземним інвесторам правила гри для ІТ-компаній та стартапів.

14 квітня 2021 року законопроект №5376 Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні було зареєстровано у парламенті.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що спеціальний правовий режим Дія City допоможе збільшити доходи від IT з $6 млрд до $16,5 млрд до 2025 року.

Асоціація IT Ukraine готова підтримати Дія City

Найбільша в Україні асоціація IT-компаній IT Ukraine опублікувала на своєму сайті позицію щодо правового режиму Дія City, в якій підтримала його створення.

У тексті позиції вказано, що найбільша в Україні профільна асоціація IT-компаній — Асоціація IT Ukraine — за умови, якщо будуть враховані критично важливі для індустрії аспекти.

Фото: Дія