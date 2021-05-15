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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Решение примет президент: Данилов допустил обмен Медведчука на узников Кремля

Алексей Данилов

Возможность обмена Виктора Медведчука на украинских патриотов, незаконно содержащихся в российских тюрьмах, существует.

Соответствующее решение может принять исключительно президент Украины, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Я считаю: если такая возможность появится — мы охотно на это пойдем, — заявил он.

По словам секретаря СНБО, для начала необходимо осудить Медведучка, а только потом обсуждать вопрос его обмена на украинских политзаключенных в РФ.

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Доказательства госизмены Медведчука

На прошлой неделе генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на брифинге предоставила доказательства государственной измены Виктора Медведчука.

По ее словам, народный депутат от ОПЗЖ в 2012 году получил специальное разрешение на пользование недрами месторождения Глубокое в Черном море.

Затем в 2015 году Медведчук передал российским оккупантам всю техническую документацию, чем поспособствовал разграблению месторождения и нанес Украине существенный материальный ущерб.

Источник: Свобода слова

Фото: Офис президента

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