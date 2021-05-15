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Факти / Україна / Політика
Дмитро Кудрявцев |

Рішення ухвалюватиме президент: Данілов допустив обмін Медведчука на в’язнів Кремля

Алексей Данилов

Вірогідність обміну Віктора Медведчука на українських патріотів, яких незаконно утримують в російських в’язницях, існує.

Відповідне рішення може ухвалити виключно президент України, розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

– Я вважаю: якщо така можливість з’явиться – ми із задоволенням підемо на такий крок, – заявив він.

За словами секретаря РНБО, для початку необхідно засудити Медведучка, а лише після цього обговорювати питання його обміну на українських політв’язнів у РФ.

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Докази держзради Медведчука

Минулого тижня генеральний прокурор України Ірина Венедиктова на брифінгу надала докази державної зради Віктора Медведчука.

За її словами, народний депутат від ОПЗЖ в 2012 році отримав спеціальний дозвіл на користування надрами родовища Глибоке в Чорному морі.

Потім в 2015 році Медведчук передав російським окупантам всю технічну документацію, чим посприяв розграбуванню родовища і завдав Україні суттєвих матеріальних збитків.

Джерело: Свобода слова

Фото: Офіс президента

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