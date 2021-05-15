Міністерство закордонних справ підтримує зв’язок із 120 українцями, які виявили бажання залишити сектор Гази.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

– Посольства України в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації відпрацьовують можливі маршрути повернення на Батьківщину українських громадян із сектора Гази, – повідомив Олег Ніколенко.

За його словами, наразі міністерство тримає цю ситуацію на особливому контролі.

Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною

10 травня загострився конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. У цей день почалися активні бойові дії.

Протягом цього часу Ізраїль і сектор Гази випустили в бік один одного тисячі ракет.