PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Україна шукає маршрути для повернення українців із сектора Гази

Сектор Газа

Міністерство закордонних справ підтримує зв’язок із 120 українцями, які виявили бажання залишити сектор Гази.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

– Посольства України в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації відпрацьовують можливі маршрути повернення на Батьківщину українських громадян із сектора Гази, – повідомив Олег Ніколенко.

За його словами, наразі міністерство тримає цю ситуацію на особливому контролі.

Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною

10 травня загострився конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. У цей день почалися активні бойові дії.

Протягом цього часу Ізраїль і сектор Гази випустили в бік один одного тисячі ракет.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка