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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Сутки на Донбассе: в зоне ООС ранили одного украинского военного

Донбас, ООС

Российские наемники за минувшие сутки, 15 мая, 16 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате один украинский военный получил ранения.

Бойцу с зоны ООС предоставили оперативную медицинскую помощь и направили в больницу. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

Боевики трижды обстреливали Водяное из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

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Вблизи Песков трижды совершили обстрелы из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле населенного пункта Новгородское российские наемники дважды использовали минометы 120-го и 82-го калибров. Поблизости населенных пунктов Широкино и Невельское открывали огонь из минометов 82-го калибра.

В пригороде Старогнатовки боевики дважды обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи населенного пункта Опытное стреляли из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а возле поселка Гладосово — еще и со станковых противотанковых гранатометов. Поблизости Марьинки российские наемники обстреляли из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Ситуация на Донбассе

13 мая в зоне ООС погиб один военный из формирования Вооруженных сил Украины. Вскоре стало известно имя военнослужащего, получившего смертельное ранение в результате обстрела российских наемников.

Им оказался сержант Павел Колесник 1982 года рождения, который был старшим водителем мотопехотной роты. Военный был родом из села Новое Черниговской области, а в бригаде служил с осени 2019 года.

Фото: Штаб ООС

Источник: Штаб ООС

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