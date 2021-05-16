Російські найманці за минулу добу, 15 травня, 16 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок цього один український військовий отримав поранення.

Бійцю з зони ООС надали оперативну медичну допомогу та направили до лікарні. Його стан оцінюють як задовільний.

Бойовики тричі обстрілювали Водяне із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Поблизу Пісків тричі здійснили обстріли із мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля населеного пункту Новгородське російські найманці двічі використали міномети 120-го та 82-го калібрів. Біля населених пунктів Широкине та Невельське відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

У передмісті Старогнатівки бойовики двічі обстріляли з озброєння бойових машин піхоти, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Поблизу населеного пункту Опитне стріляли з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Гладосове – ще й зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Мар’їнки російські найманці обстріляли з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Ситуація на Донбасі

13 травня у зоні ООС загинув один військовий з формування Збройних сил України. Згодом стало відомо ім’я військослужбовця, який отримав смертельне поранення через обстріл російських найманців.

Ним виявився сержант Павло Колесник 1982-го року народження, який був старшим водієм мотопіхотної роти. Військовий був родом із села Нове Чернігівської області, а в бригаді служив з осені 2019 року.

Фото: Штаб ООС