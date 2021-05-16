Украина передала США список самых экстренных потребностей армии — Кулеба

Представители украинской власти передали администрации США список самых экстренных потребностей, которые нужны нашей армии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, он уверен в том, Украина получит военную помощь от США.

— Мы передали США список наиболее экстренных потребностей украинской армии. Некоторые позиции из этого списка выполнить легче, другие сложнее, — сказал министр.

Также министр отметил, что представители украинского государства не рассчитывают получить сразу все позиции из списка. В то же время Кулеба уверен, что США окажут помощь Украине.

Поддержка США

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Пентагон рассмотрит любой запрос Украины на военную помощь.

В интервью Фактам ICTV Дмитрий Кулеба рассказал, что представители украинской власти уже обсуждали с администрацией США конкретные позиции, которые наше государство может получить от Соединенных Штатов.

Также министр МИД отметил, что все действия направлены на развитие трех сфер: укреплении обороны, интеграции в евроатлантическое пространство и трансформации Украины.