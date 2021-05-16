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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Украина передала США список самых экстренных потребностей армии — Кулеба

Дмитрий Кулеба

Представители украинской власти передали администрации США список самых экстренных потребностей, которые нужны нашей армии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, он уверен в том, Украина получит военную помощь от США.

— Мы передали США список наиболее экстренных потребностей украинской армии. Некоторые позиции из этого списка выполнить легче, другие сложнее, — сказал министр.

Также министр отметил, что представители украинского государства не рассчитывают получить сразу все позиции из списка. В то же время Кулеба уверен, что США окажут помощь Украине.

Поддержка США

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Пентагон рассмотрит любой запрос Украины на военную помощь.

В интервью Фактам ICTV Дмитрий Кулеба рассказал, что представители украинской власти уже обсуждали с администрацией США конкретные позиции, которые наше государство может получить от Соединенных Штатов.

Также министр МИД отметил, что все действия направлены на развитие трех сфер: укреплении обороны, интеграции в евроатлантическое пространство и трансформации Украины.

Источник: Deutsche Welle

Фото: УНИАН

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