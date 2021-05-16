Україна передала США список найбільш екстрених потреб армії – Кулеба

Представники української влади передали адміністрації США список найбільш екстрених потреб, які потрібні нашій армії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, він впевнений в тому, Україна отримає військову допомогу від США.

– Ми передали США список найбільш екстрених потреб української армії. Деякі позиції з цього списку виконати легше, інші важче, – сказав міністр.

Також міністр зазначив, що представники української держави не розраховують отримати відразу всі позиції зі списку. Водночас Кулеба впевнений, що США нададуть допомогу Україні.

Підтримка США

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Пентагон розгляне будь-який запит України на військову допомогу.

В інтерв’ю Фактам ICTV Дмитро Кулеба розповів, що представники української влади вже обговорювали з адміністрацією США конкретні позиції, які наша держава може отримати від Сполучених Штатів.

Також міністр МЗС зазначив, що всі дії спрямовані на розвиток трьох сфер: зміцнення оборони, інтеграції в євроатлантичний безпековий простір та трансформації України.