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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Грози, град та шквали: в Україні оголосили штормове попередження

Гроза

Погода в Україні 18 травня 2021 року не потішить громадян країни сонцем та безхмарним небом. На території країни оголошено штормове попередження.

Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища, а саме грози, град та шквали 15-20 м/с.

Такою погода буде майже на всій території України, крім північних областей.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Громадян закликають бути пильними та обережними.

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Погода в Україні у травні

За прогнозами синоптиків, погода в Україні у травні відзначатиметься мінливістю.

Теплі та сонячні дні змінюватимуться періодами незначного похолодання. Крім того, варто очікувати опади з грозами, значні пориви вітрів.

Детальний прогноз погоди в Україні на травень 2021 дивіться у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: Pexels

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