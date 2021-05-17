Погода в Україні 18 травня 2021 року не потішить громадян країни сонцем та безхмарним небом. На території країни оголошено штормове попередження.

Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища, а саме грози, град та шквали 15-20 м/с.

Такою погода буде майже на всій території України, крім північних областей.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Громадян закликають бути пильними та обережними.

Погода в Україні у травні

За прогнозами синоптиків, погода в Україні у травні відзначатиметься мінливістю.

Теплі та сонячні дні змінюватимуться періодами незначного похолодання. Крім того, варто очікувати опади з грозами, значні пориви вітрів.

Детальний прогноз погоди в Україні на травень 2021 дивіться у матеріалах на сайті Факти ICTV.