Погода в Україні 18 травня 2021 року не потішить громадян країни сонцем та безхмарним небом. На території країни оголошено штормове попередження.
Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища, а саме грози, град та шквали 15-20 м/с.
Такою погода буде майже на всій території України, крім північних областей.
Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Громадян закликають бути пильними та обережними.
Погода в Україні у травні
За прогнозами синоптиків, погода в Україні у травні відзначатиметься мінливістю.
Теплі та сонячні дні змінюватимуться періодами незначного похолодання. Крім того, варто очікувати опади з грозами, значні пориви вітрів.
Детальний прогноз погоди в Україні на травень 2021 дивіться у матеріалах на сайті Факти ICTV.