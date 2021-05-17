Мінцифри презентувало подачу заявки на нове водійське посвідчення в Дії

17 травня 2021 року Міністерство цифрової трансформації провело Diia Summit. Зокрема, на заході презентували подачу заявки на нове водійське посвідчення в Дії.

Про це розповів під час форуму Україна 30. Цифровізація заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

За його словами, тепер щоб замінити водійське посвідчення, потрібно мати лише смартфон та ID-картку.

Замовити документ можна, не виходячи із дому, на порталі чи у застосунку Дія.

Також Гончаров додав, що найближчим часом запровадять можливість доставки виготовленого посвідчення водія прямо додому до людини.

Також сьогодні Мінцифра на заході презентувала пуш-нагадування про сплату податків у Дії.

Тепер українці зможуть сплатити податки – як у застосунку, так і на порталі, не виходячи з дому.