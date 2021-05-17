PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Мінцифри презентувало подачу заявки на нове водійське посвідчення в Дії

Додаток ДІЯ

17 травня 2021 року Міністерство цифрової трансформації провело Diia Summit. Зокрема, на заході презентували подачу заявки на нове водійське посвідчення в Дії.

Про це розповів під час форуму Україна 30. Цифровізація заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

За його словами, тепер щоб замінити водійське посвідчення, потрібно мати лише смартфон та ID-картку.

Замовити документ можна, не виходячи із дому, на порталі чи у застосунку Дія.

Також Гончаров додав, що найближчим часом запровадять можливість доставки виготовленого посвідчення водія прямо додому до людини.

Читайте
У додатку Дія запустили електронний підпис: покрокова інструкція

Також сьогодні Мінцифра на заході презентувала пуш-нагадування про сплату податків у Дії.

Тепер українці зможуть сплатити податки – як у застосунку, так і на порталі, не виходячи з дому.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка