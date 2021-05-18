По представлению премьер-министра: уволены двое заместителей министра энергетики

Юрий Бойко и Александр Зорин уволены с должностей заместителя министра энергетики.
Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.
Бойко курировал электроэнергетический сектор, а Зорин – угледобывающий.
Согласно документов, обоих чиновников уволили по представлению премьер-министра.
Кроме того, заместители министра увольняются в случае, если в отставку уходит профильный министр.
Зорин работал заместителем главы Минэнергетики с 15 июля 2020 года. Тогда как Бойко занимал этот пост с 6 мая 2020 года.
При этом последний с 20 ноября по 21 декабря 2020 года временно исполнял обязанности министра.
Оценка работы глав Минфина и Мининфраструктуры
Ранее в Офисе президента оценили работу министров инфраструктуры Владислава Криклия и экономики Игоря Петрашко.
Оба чиновника вскоре должны уйти в отставку, поскольку написали заявления об увольнении.
Ведомства допустили просчеты в управлении профильными отраслями.