По представлению премьер-министра: уволены двое заместителей министра энергетики

Юрий Бойко и Александр Зорин уволены с должностей заместителя министра энергетики.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

Бойко курировал электроэнергетический сектор, а Зорин – угледобывающий.

Согласно документов, обоих чиновников уволили по представлению премьер-министра.

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Кроме того, заместители министра увольняются в случае, если в отставку уходит профильный министр.

Зорин работал заместителем главы Минэнергетики с 15 июля 2020 года. Тогда как Бойко занимал этот пост с 6 мая 2020 года.

При этом последний с 20 ноября по 21 декабря 2020 года временно исполнял обязанности министра.

Оценка работы глав Минфина и Мининфраструктуры

Ранее в Офисе президента оценили работу министров инфраструктуры Владислава Криклия и экономики Игоря Петрашко.

Оба чиновника вскоре должны уйти в отставку, поскольку написали заявления об увольнении.

Ведомства допустили просчеты в управлении профильными отраслями.