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Факти / Україна / Політика
Дмитро Кудрявцев |

За поданням прем’єр-міністра: звільнено двох заступників міністра енергетики

Денис Шмигаль Кабмин

Юрія Бойка та Олександра Зоріна було звільнено з посад заступників міністра енергетики.

Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів України.

Бойко курував електроенергетичний сектор, а Зорін – вуглевидобувний.

Згідно з документами, обох чиновників звільнили за поданням прем’єр-міністра.

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Крім того, заступники міністра звільняються в разі, якщо у відставку йде профільний міністр.

Зорін працював заступником голови Міненергетики з 15 липня 2020 року. Тоді як Бойко обіймав цю посаду з 6 травня 2020 року.

При цьому останній в період з 20 листопада по 21 грудня 2020 року тимчасово виконував обов’язки міністра.

Оцінка роботи глав Мінфіну та Мінінфраструктури

Раніше в Офісі президента оцінили роботу міністрів інфраструктури Владислава Криклій та економіки Ігоря Петрашко.

Обидва чиновники незабаром повинні піти у відставку, оскільки написали заяви про звільнення.

Відомства допустили прорахунки в управлінні профільними галузями.

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