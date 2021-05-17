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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

В Офисе президента назвали причину ухода Петрашко и Криклия

Зеленський

В Офисе президента оценили работу министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко. Вскоре они должны уйти в отставку, так как написали заявления об увольнении.

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О результатах работы министров рассказал советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

По его словам, Мининфраструктуры допустило просчеты в управлении отраслью, в частности в сфере железнодорожного транспорта.

В Минэкономики, как считают в ОП, ощущался дефицит инициатив, в том числе в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса. Также были и претензии со стороны парламентариев относительно недостаточной коммуникации с министерством.

— Нужно активизировать некоторые процессы, сделать работу министерств более инициативной, — обьяснил Подоляк.

Отставка министров

Ранее пресс-секретарь главы парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний подтвердила информацию, что Петрашко и Криклий написали заявления об отставке.

Петрашко занимал свою должность с марта 2020 года, а Криклий возглавлял Министерство инфраструктуры с августа 2019 года.

Источник: РБК-Украина

Фото: Офис президента

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