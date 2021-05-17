В Офисе президента оценили работу министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко. Вскоре они должны уйти в отставку, так как написали заявления об увольнении.

О результатах работы министров рассказал советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

По его словам, Мининфраструктуры допустило просчеты в управлении отраслью, в частности в сфере железнодорожного транспорта.

В Минэкономики, как считают в ОП, ощущался дефицит инициатив, в том числе в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса. Также были и претензии со стороны парламентариев относительно недостаточной коммуникации с министерством.