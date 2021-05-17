В Офисе президента оценили работу министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко. Вскоре они должны уйти в отставку, так как написали заявления об увольнении.
О результатах работы министров рассказал советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.
По его словам, Мининфраструктуры допустило просчеты в управлении отраслью, в частности в сфере железнодорожного транспорта.
В Минэкономики, как считают в ОП, ощущался дефицит инициатив, в том числе в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса. Также были и претензии со стороны парламентариев относительно недостаточной коммуникации с министерством.
— Нужно активизировать некоторые процессы, сделать работу министерств более инициативной, — обьяснил Подоляк.
Отставка министров
Ранее пресс-секретарь главы парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний подтвердила информацию, что Петрашко и Криклий написали заявления об отставке.
Петрашко занимал свою должность с марта 2020 года, а Криклий возглавлял Министерство инфраструктуры с августа 2019 года.