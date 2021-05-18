PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Криклий и Петрашко сами подали заявления об отставке — Разумков

Криклий и Петрашко сами подали заявления об отставке — Разумков

Министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики Игорь Петрашко написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Еще на одного министра – главу Минздрава Максима Степанова, пришло представление от премьер-министра Дениса Шмыгаля, рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

— Завтра мы в Раде будем слушать отчет вышеуказанных министров, — сказал Разумков.

По его словам, Степанов намерен отстаивать свою позицию и пояснить депутатам что было сделано, что – нет.

Разумков также отметил, что не видит существенной разницы между увольнением министра и его добровольной отставкой.

Читайте
Раду не устраивает политика назначения исполняющих обязанности министров – Разумков

Программа работы Кабмина – не актуальна

Ранее Дмитрий Разумков заявил, что правительство не нуждается в утвержденном парламентом плане действий.

По его словам, на сегодняшний день ситуация меняется слишком стремительно.

Разумков подчеркнул, что в таких условиях невозможно предусмотреть задачи, которые Кабмину необходимо будет выполнить в течение года.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка