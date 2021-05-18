Криклий и Петрашко сами подали заявления об отставке — Разумков

Министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики Игорь Петрашко написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Еще на одного министра – главу Минздрава Максима Степанова, пришло представление от премьер-министра Дениса Шмыгаля, рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

— Завтра мы в Раде будем слушать отчет вышеуказанных министров, — сказал Разумков.

По его словам, Степанов намерен отстаивать свою позицию и пояснить депутатам что было сделано, что – нет.

Разумков также отметил, что не видит существенной разницы между увольнением министра и его добровольной отставкой.

Программа работы Кабмина – не актуальна

Ранее Дмитрий Разумков заявил, что правительство не нуждается в утвержденном парламентом плане действий.

По его словам, на сегодняшний день ситуация меняется слишком стремительно.

Разумков подчеркнул, что в таких условиях невозможно предусмотреть задачи, которые Кабмину необходимо будет выполнить в течение года.