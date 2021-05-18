Криклій та Петрашко самі подали заяви про відставку – Разумков

Міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр економіки Ігор Петрашко написали заяви про звільнення за власним бажанням.

Ще на одного міністра – голову МОЗ Максима Степанова, прийшло подання від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, розповів спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

– Завтра ми в Раді будемо слухати звіт вищевказаних міністрів, – сказав Разумков.

За його словами, Степанов має намір відстоювати власну позицію та пояснити депутатам що було зроблено, а що – ні.

Разумков також зазначив, що не бачить суттєвої різниці між звільненням міністра та його добровільною відставкою.

Програма роботи Кабміну – не актуальна

Раніше Дмитро Разумков заявив, що уряд не має потреби в затвердженому парламентом плані дій.

За його словами, на сьогоднішній день ситуація змінюється аж надто стрімко.

Разумков зазначив, що в таких умовах неможливо передбачити завдання, які Кабміну необхідно буде виконати протягом року.