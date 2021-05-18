В секторе Газа, где сейчас проходят боевые действия между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, находятся около 120 украинцев. Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным организациям с просьбой помочь в репатриации украинских граждан в безопасное место.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
По его словам, сейчас прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта.
— Как и в 2012 и 2014 годах, когда проводились аналогичные мероприятия, в настоящее время прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта. Украинские дипломаты взаимодействуют с египетскими властями для получения необходимых разрешений, — сообщил Николенко.
Он также заявил о важности режима тишины, чтобы организовать гуманитарную миссию в максимально безопасных условиях.
Обострение на Ближнем Востоке
Больше недели продолжается обострение конфликта между Израилем и Палестиной.
За это время Израиль и сектор Газа выпустили в сторону друг друга тысячи ракет, в результате пострадали сотни людей.