У секторі Гази, де зараз тривають бойові дії між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАС, перебувають близько 120 українців. Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних організацій з проханням допомогти в репатріації українських громадян у безпечне місце.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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За його словами, зараз опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту.

– Як і в 2012 і 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, нині опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють з єгипетською владою для отримання необхідних дозволів, – повідомив Ніколенко.

Він також заявив про важливість режиму тиші, щоб організувати гуманітарну місію в максимально безпечних умовах.

Загострення на Близькому Сході

Понад тиждень триває загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

За цей час Ізраїль і сектор Гази випустили в напрямку одне одного тисячі ракет, унаслідок чого постраждали сотні людей.