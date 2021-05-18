У секторі Гази, де зараз тривають бойові дії між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАС, перебувають близько 120 українців. Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних організацій з проханням допомогти в репатріації українських громадян у безпечне місце.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, зараз опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту.
– Як і в 2012 і 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, нині опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють з єгипетською владою для отримання необхідних дозволів, – повідомив Ніколенко.
Він також заявив про важливість режиму тиші, щоб організувати гуманітарну місію в максимально безпечних умовах.
Загострення на Близькому Сході
Понад тиждень триває загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.
За цей час Ізраїль і сектор Гази випустили в напрямку одне одного тисячі ракет, унаслідок чого постраждали сотні людей.