PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Україна просить допомоги в евакуації українців із сектора Гази – МЗС

Израиль-Сектор Газа

У секторі Гази, де зараз тривають бойові дії між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАС, перебувають близько 120 українців. Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних організацій з проханням допомогти в репатріації українських громадян у безпечне місце. 

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Читайте
ЦАХАЛ завдав удари у домівки дев'яти лідерів ХАМАС у секторі Гази

За його словами, зараз опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту.

– Як і в 2012 і 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, нині опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють з єгипетською владою для отримання необхідних дозволів, – повідомив Ніколенко.

Він також заявив про важливість режиму тиші, щоб організувати гуманітарну місію в максимально безпечних умовах.

Загострення на Близькому Сході

Понад тиждень триває загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

За цей час Ізраїль і сектор Гази випустили в напрямку одне одного тисячі ракет, унаслідок чого постраждали сотні людей.

Джерело: Укрінформ

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка