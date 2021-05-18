С 1 июня 2021 года движение по государственным дорогам Украины для грузовиков в жару будет запрещено.
Сезонные изменения вводятся для сохранения автомобильных дорог общего пользования.
Запрет будет действовать днем при температурных показателях более +28°С.
Ограничение касается транспортных средств, фактическая масса которых более 24 т, а нагрузка на ось — более 7 т.
При таких условиях проехать смогут только те грузовики, которые осуществляют перевозку опасных грузов и тех, которые быстро портятся.
Кроме того, ограничения не коснется транспортных средств, перевозящих живых животных и птиц, а также тех, которые проводят перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Водителей призывают переждать жаркий период на спецплощадках.
Строительство дорог в Украине
Процесс строительства дорог в Украине нередко сопровождается коррупционными скандалами.
Но с системой открытых данных он изменился к лучшему. Благодаря ей можно проверить проведения ремонтных работ на том или ином участке.
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