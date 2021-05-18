С 1 июня 2021 года движение по государственным дорогам Украины для грузовиков в жару будет запрещено.

Сезонные изменения вводятся для сохранения автомобильных дорог общего пользования.

Запрет будет действовать днем ​​при температурных показателях более +28°С.

Ограничение касается транспортных средств, фактическая масса которых более 24 т, а нагрузка на ось — более 7 т.

При таких условиях проехать смогут только те грузовики, которые осуществляют перевозку опасных грузов и тех, которые быстро портятся.

Кроме того, ограничения не коснется транспортных средств, перевозящих живых животных и птиц, а также тех, которые проводят перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Водителей призывают переждать жаркий период на спецплощадках.

Строительство дорог в Украине

Процесс строительства дорог в Украине нередко сопровождается коррупционными скандалами.

Но с системой открытых данных он изменился к лучшему. Благодаря ей можно проверить проведения ремонтных работ на том или ином участке.

Подробнее о строительстве дорог в Украине читайте на Фактах ICTV.