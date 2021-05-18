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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

В Україні з 1 червня вантажівкам заборонять рухатися державними дорогами у спеку

День далекобійника - привітання

З 1 червня 2021 року рух державними дорогами України для вантажівок у спеку буде заборонено.

Сезонні зміни запроваджуються задля збереження автомобільних доріг загального користування.

Заборона діятиме вдень за температурних показників понад +28°С.

Обмеження стосується транспортних засобів, фактична маса яких понад 24 т, а навантаження на вісь – понад 7 т.

За таких умов проїхати зможуть лише ті вантажівки, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів та тих, які швидко псуються.

Крім того, обмеження не стосуватиметься транспортних засобів, які перевозять живих тварин та птицю, а також тих, які проводять перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

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Детальніше про будівництво доріг в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Укравтодор

Фото: Dreamstime

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