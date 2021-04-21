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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Украинцы смогут получить беспроцентный кредит на развитие бизнеса — Шмыгаль

гроші, гривня

У украинцев, которые хотят развивать собственное дело, но не имеют для этого необходимых ресурсов, будет возможность получить беспроцентную помощь на возвратной основе.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, финансовую помощь для организации собственного бизнеса будут предоставлять для закупки оборудования и материалов.

— Правительство ввело стимулирующие механизмы, которые призваны вернуть трудоспособных лиц из числа малообеспеченных семей на рынок труда. Они должны заработать с января следующего года, — сообщил премьер.

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150 тыс грн. на собственное дело

В январе этого года во время заседания правительства Кабмин поддержал законопроект, которым предлагает предоставлять помощь в размере до 150 тыс. грн для создания бизнеса заробитчанам, которые вернулись домой и хотят открыть собственное дело.

Ожидается, что помощь смогут получить 720 человек. Для этого из бюджета Украины планируется выделить 108 млн грн.

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