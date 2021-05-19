В учебнике Авраменко по украинскому языку нашли ссылку на порносайт

В школьном учебнике по украинскому языку за 10 класс пользователи нашли ссылка на порносайт.

Автором учебника оказался Александр Авраменко. По словам филолога, он уже направил жалобу в киберполицию.

Выяснилось, что это работа хакеров: они изменили ссылку, перенаправлявшую учеников на сайт администрации города Новомиргород Кировоградской области.

Ссылка была размещена в теме о том, нужна ли в школах школьная форма.

Аналогичное ссылки есть не только в электронной, но и в печатной версии учебника.

В МОН и издательстве Грамота, которое в 2018 году выпустило этот учебник, комментарии предоставят в ближайшее время.

Учебники по истории Украины без Крыма

В конце марта разгорелся скандал, связанный с двумя учебниками по истории Украины, где нашли карту без Крымского полуострова.

Учебники авторства Алексея Струкевич также были напечатаны в 2018 году издательством Грамота.

Миниатюрная карта Украины без Крыма в учебниках изображена в графе Условные обозначения.

Перед утверждением для использования в школах учебники получили гриф Рекомендовано Министерством образования и науки Украины.