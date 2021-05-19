У підручнику Авраменка з української мови знайшли посилання на порносайт

У шкільному підручнику з української мови за 10 клас користувачі знайшли активне посилання на порносайт.

Автором підручника виявився Олександр Авраменко. За словами філолога, він вже направив скаргу до кіберполіції.

З’ясувалося, що це робота хакерів: вони змінили посилання, яке перенаправляло учнів на сайт адміністрації міста Новомиргород Кіровоградської області.

Посилання було розміщено у темі про те, чи потрібна у школах шкільна форма.

Аналогічне посилання є не тільки в електронній, але й в друкованій версії підручника.

У МОН та видавництві Грамота, яке у 2018 році випустило цей підручник, коментарі нададуть найближчим часом.

Підручники з історії України без Криму

Наприкінці березня розгорівся скандал, пов’язаний з двома підручниками з історії України, де знайшли карту без Кримського півострова.

Підручники авторства Олексія Струкевича також були надруковані у 2018 році видавництвом Грамота.

Мініатюрну карту України без Криму в підручнику зображено в графі Умовні позначення.

Перед затвердженням для використання у школах підручники отримали гриф Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.