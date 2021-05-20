Пресс-конференция президента Владимира Зеленского по итогам двух лет каденции состоится в рабочем ангаре завода Антонов, где ремонтируют самолеты. Рядом — фюзеляж второго самолета Мрия, который еще не доделали.

У ворот предприятия огромная очередь из журналистов, аккредитованных на мероприятие, много правоохранителей, на входе — металлоискатели и предупреждения о том, что без маски не пропустят.

Стулья расставлены на безопасном дистанции, фуршет для журналистов организован с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий — вся еда упакована в индивидуальные пакеты.



























Металлоискатели, маски и Мрия: завод Антонова перед пресс-конференцией Зеленского / 7 фотографий

Факты ICTV будут вести прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Зеленского на своем YouTube-канале. Смотреть можно будет также на Facebook-странице президента.

В 2020 году пресс-конференция президента также состоялась 20 мая, но в другом месте – во дворе Мариинского дворца, и длилась более трех часов.

Год назад Зеленский заявил, что еще не успел реализовать свои предвыборные обещания, и пообещал строить дороги и мосты, посмотреть медицинскую реформу и изменения в образовании.