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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Металлоискатели, маски и Мрия: завод Антонова перед пресс-конференцией Зеленского

Прес-конференція Зеленського

Пресс-конференция президента Владимира Зеленского по итогам двух лет каденции состоится в рабочем ангаре завода Антонов, где ремонтируют самолеты. Рядом — фюзеляж второго самолета Мрия, который еще не доделали.

У ворот предприятия огромная очередь из журналистов, аккредитованных на мероприятие, много правоохранителей, на входе — металлоискатели и предупреждения о том, что без маски не пропустят.

Стулья расставлены на безопасном дистанции, фуршет для журналистов организован с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий — вся еда упакована в индивидуальные пакеты.

  • Прес-конференція Зеленського
  • Прес-конференція Зеленського
  • Прес-конференція Зеленського
  • Прес-конференція Зеленського
  • Прес-конференція Зеленського
  • Прес-конференція Зеленського
  • Прес-конференція Зеленського
  • Прес-конференція Зеленського
  • Прес-конференція Зеленського
  • Прес-конференція Зеленського
  • Прес-конференція Зеленського
  • Прес-конференція Зеленського
  • Прес-конференція Зеленського
  • Прес-конференція Зеленського
Металлоискатели, маски и Мрия: завод Антонова перед пресс-конференцией Зеленского / 7 фотографий
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Факты ICTV будут вести прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Зеленского на своем YouTube-канале. Смотреть можно будет также на Facebook-странице президента.

В 2020 году пресс-конференция президента также состоялась 20 мая, но в другом месте – во дворе Мариинского дворца, и длилась более трех часов.

Год назад Зеленский заявил, что еще не успел реализовать свои предвыборные обещания, и пообещал строить дороги и мосты, посмотреть медицинскую реформу и изменения в образовании.

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