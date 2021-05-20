Прес-конференція президента Володимира Зеленського за підсумками двох років каденції відбудеться в робочому ангарі заводу Антонов, де ремонтують літаки. Поряд – фюзеляж другого літака Мрія, який ще не доробили.

Біля воріт підприємства величезна черга з журналістів, акредитованих на захід, багато правоохоронців, на вході – металошукачі та попередження, що без маски не пропустять.

Стільці розставлено на безпечній дистанції, фуршет для журналістів організовано із дотриманням усіх протиепідемічних заходів – уся їжа запакована в індивідуальні пакети.



























Металошукачі, маски і Мрія: завод Антонова перед прес-конференцією Зеленського / 7 фотографий

Факти ICTV вестимуть пряму трансляцію прес-конференції Володимира Зеленського на своєму YouTube-каналі. Дивитися можна буде також на Facebook-сторінці президента.

У 2020 році прес-конференція президента також відбулася 20 травня, але в іншому місці – на подвір’ї Маріїнського палацу, і тривала більше трьох годин.

Рік тому Зеленський заявив, що ще не встиг реалізувати свої передвиборчі обіцянки, і пообіцяв будувати дороги і мости, переглянути медичну реформу і зміни в освіті.