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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Генерала Назарова оправдали по делу о сбитии Ил-76

Віктор Назаров

Украинского генерала Виктора Назарова оправдали по делу о катастрофе военного самолета Ил-76 под оккупированным Луганском в 2014 году. Соответствующее решение принял Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины.

Адвокат потерпевшей стороны Виталий Погосян в Facebook сообщил, что Назарова оправдали.

— Все, приговоров по Иловайске и Дебальцево не будет. Назарова признали невиновным, — отметил юрист.

В решении суда говорится, что дело Назарова закрыли из-за отсутствием в его действиях составной части уголовного преступления.

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Оправдательный приговор мотивирован тем, что на основании установленных обстоятельств вывод о том, что у Назарова была возможность предупредить удар по самолету, был неверным.

В 2017 году Назарова приговорили к семи годам лишения свободы. Соответствующее решение принял Павлоградский суд Днепропетровской области.

Генерала признали виновным в служебной халатности во время организации операции по переправке украинских десантников на Луганский аэродром.

В июня 2014 года группировка террористов из “ЛНР” сбила самолет Ил-76 с десантниками во время посадки в аэропорту. Тогда погибли 49 военных

Источник: Верховный суд

Фото: УНИАН

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