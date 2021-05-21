Українського генерала Віктора Назарова виправдали у справі про катастрофу військового літака Іл-76 під окупованим Луганськом у 2014 році. Відповідне рішення ухвалив Касаційний кримінальний суд Верховного суду України.

Адвокат потерпілої сторони Віталій Погосян у Facebook повідомив, що Назарова виправдали.

— Все, вироків по Іловайську та Дебальцево не буде. Назарова визнали невинним, – зазначив юрист.

У рішенні суду йдеться, що справу Назарова закрили через відсутність у його діях складової частини кримінального злочину.

Виправдувальний вирок мотивували тим, що на підставі встановлених обставин висновок про те, що у Назарова була можливість попередити удар по літаку, був невірним.

У 2017 році Назарова засудили до семи років позбавлення волі. Відповідне рішення ухвалив Павлоградський суд Дніпропетровської області.

Генерала визнали винним у службовій недбалості під час організації операції з переправлення українських десантників на Луганський аеродром.

У червні 2014 року угрупування терористів із “ЛНР” збили літак Іл-76 з десантниками під час посадки в аеропорту. Тоді загинули 49 військових.

Джерело: Верховний суд