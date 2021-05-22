Донбасс: боевики РФ обстреляли гражданский дом

Сегодня, 22 мая, российские боевики обстреляли на Донбассе гражданский дом из запрещенных минометов. К счастью, хозяин не пострадал.

В частности, под обстрел попал частный сектор, расположенный в Песках.

Так, во двор одного из местных жителей попала мина. В результате чего были вырваны ворота и повреждено ограждение.

По данным штаба ООС, хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть что случилось. И этим он спас себе жизнь.

Ведь следующая мина попала прямо в дом. Она пробила крышу и сдетонировала на чердаке. В частности, было разрушено потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты дома.



















Боевики РФ обстреляли гражданский дом в Песках / 5 фотографий

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Украинская сторона СЦКК установила факты многочисленных повреждений дома и прилегающего домохозяйства.

Кроме того, обо всех нарушениях режима прекращения огня со стороны боевиков проинформировали СММ ОБСЕ.

Обстрелы на Донбассе

22 мая боевики совершили обстрел на Донбассе. Вследствие вражеских боевых действий один украинский защитник получил тяжелое ранение.

Бойца сразу госпитализировали в больницу. Там ему медики оказывают необходимую помощь.

Фото: Штаб ООС