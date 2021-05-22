Донбас: бойовики РФ обстріляли цивільний будинок

Сьогодні, 22 травня, російські бойовики обстріляли на Донбасі цивільний будинок із заборонених мінометів. На щастя, господар не постраждав.

Зокрема, під обстріл потрапив приватний сектор, розташований у Пісках.

Так, у двір одного із місцевих жителів влучила міна. Внаслідок чого було вирвано ворота та пошкоджено огорожу.

За даними штабу ООС, господар вибіг на вулицю, щоб подивитися що сталося. І цим він врятував собі життя.

Адже наступна міна влучила прямо у будинок. Вона пробила дах та здетонувала на горищі. Зокрема, було зруйновано стелю вітальні та пошкоджено осколками інші кімнати будинку.



















Бойовики РФ обстріляли цивільний будинок у Пісках / 5 фотографий

Читайте На Донбасі поранено трьох українських військових

Українська сторона СЦКК встановила факти численних пошкоджень будинку та прилеглого домогосподарства.

Окрім того, про всі порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків проінформували СММ ОБСЄ.

Обстріли на Донбасі

22 травня бойовики здійснили обстріл на Донбасі. Внаслідок ворожих бойових дій один український захисник отримав важке поранення.

Бійця одразу госпіталізували до лікарні. Там йому медики надають необхідну допомогу.

Фото: Штаб ООС