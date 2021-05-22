На Донбассе ранены трое украинских военных

В зоне ООС три украинских военных получили ранения во время обстрела боевиков.

Российские наемники обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Луганское, сообщает оперативная тактическая группировка Север.

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Сейчас трех раненых бойцов эвакуировали в медицинское учреждение и оказали первую помощь. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

ОТУ Север также сообщает, что ВСУ открывали огонь в ответ на обстрелы боевиков.

Учения ВСУ

На Черниговщине прошли учения военных Вооруженных сил Украины, во время которых резервистов подготовили к угрозе нападения со стороны РФ.

21 мая бойцы отрабатывали навыки защиты госграниц, в частности ведения боя, оказания первой медицинской помощи при сильном кровотечении и правила обращения со взрывчаткой.

Также бойцов научили как правильно вытянуть раненого собрата с поля боя и что делать с неизвестными подозрительными предметами.