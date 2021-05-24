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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Успішна земельна реформа розкриє потенціал української економіки – Маасікас

матті маасікас

Впровадження земельної реформи в Україні допоможе розкрити великий потенціал її економіки.

Про це під час форуму Україна 30. Земля повідомив очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

– Успішна земельна реформа дасть змогу розкрити величезний додатковий потенціал української економіки. Ви маєте одні з найкращих чорноземів у світі. Ви можете нагодувати пів Європи, – зазначив він.

Також Матті Маасікас додав, що земельна реформа може допомогти у розвитку місцевим громадам, модернізувати багато суміжних сфер української економіки та залучити іноземні інвестиції.

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Водночас він наголосив, що це тільки перший етап, тому потрібно докласти багато зусиль, щоб реалізувати цей потенціал України.

Ринок землі в Україні

Ринок землі в Україні запрацює з 1 липня 2021 року, але тільки для фізосіб, які зможуть купувати сільськогосподарські землі з обмеженням у 100 га в одні руки. На другому етапі, який стартує 1 січня 2024 року, купувати землі зможуть також юридичні особи.

Водночас під час форуму президент Володимир Зеленський підписав ще один важливий документ – закон про передання сільгоспземель у власність громадам.

Він передбачає передання землі державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

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