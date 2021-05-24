Успішна земельна реформа розкриє потенціал української економіки – Маасікас

Впровадження земельної реформи в Україні допоможе розкрити великий потенціал її економіки.

Про це під час форуму Україна 30. Земля повідомив очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

– Успішна земельна реформа дасть змогу розкрити величезний додатковий потенціал української економіки. Ви маєте одні з найкращих чорноземів у світі. Ви можете нагодувати пів Європи, – зазначив він.

Також Матті Маасікас додав, що земельна реформа може допомогти у розвитку місцевим громадам, модернізувати багато суміжних сфер української економіки та залучити іноземні інвестиції.

Водночас він наголосив, що це тільки перший етап, тому потрібно докласти багато зусиль, щоб реалізувати цей потенціал України.

Ринок землі в Україні

Ринок землі в Україні запрацює з 1 липня 2021 року, але тільки для фізосіб, які зможуть купувати сільськогосподарські землі з обмеженням у 100 га в одні руки. На другому етапі, який стартує 1 січня 2024 року, купувати землі зможуть також юридичні особи.

Водночас під час форуму президент Володимир Зеленський підписав ще один важливий документ – закон про передання сільгоспземель у власність громадам.

Він передбачає передання землі державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.