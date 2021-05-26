Можно ли пересекать границу с Беларусью автомобилем — объяснение Госпогранслужбы

26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Но белорусско-украинская наземная граница будет открытой.

Об этом сказал пресс-секретарь державной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире одного из телеканалов.

Также продолжают действовать на границе те карантинные ограничения, которые накануне приняло решением украинское правительство.