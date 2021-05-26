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Факты / Украина
Анастасія Рогожінська |

Можно ли пересекать границу с Беларусью автомобилем — объяснение Госпогранслужбы

Можно ли пересекать границу с Беларусью автомобилем — объяснение Госпогранслужбы

26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Но белорусско-украинская наземная граница будет открытой.

Об этом сказал пресс-секретарь державной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире одного из телеканалов.

Также продолжают действовать на границе те карантинные ограничения, которые накануне приняло решением украинское правительство.

— Однако следует учитывать гражданам Украины и те ограничения, которые действуют в Беларуси, — отметил Демченко.

Источник: Україна 24

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