В России приговоренному к 10 годам украинцу Александру Марченко не передают от родных жизненно необходимые лекарства.

Из-за этого состояние гражданина Украины ухудшается, сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Александр Марченко отбывает наказание по сфальсифицированному делу за якобы “шпионаж”.

– Мужчина нуждается в гормональной терапии после удаления щитовидной железы. Несмотря на то, что родные и адвокаты передают необходимые медпрепараты, администрация учреждения Александру их не предоставляет, – отмечает Людмила Денисова.

По ее словам, в течение месяца, что украинец находится в исправительной колонии №14 города Краснодар, он не получил квалифицированного медосмотра.

Кроме того, несмотря на плохое самочувствие, он уже 15 дней провел в штрафном изоляторе.

Такие действия руководства исправительной колонии украинский омбудсмен расценивает как пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

– Обращаюсь к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием провести полное медицинское обследование Александра Марченко, предоставить ему необходимый комплекс лечения, способствовать получению необходимых медпрепаратов и проверить правомерность помещения его в ШИЗО, – подчеркнула Людмила Денисова.

Помощь политзаключенному Сервету Газиеву

25 мая омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно госпитализировать и пролечить украинского политзаключенного Сервета Газиева, которого содержат в СИЗО №5 в Ростове-на-Дону.

Также Денисова требует избрать для гражданина Украины другую меру пресечения, не связанную со взятием под стражу, из-за критического состояния его здоровья.

Мужчина жалуется на обострение хронических болезней – почечную недостаточность и ишемическую болезнь сердца.

Врачи констатировали, что Сервет Газиев не может участвовать в судебных заседаниях и рекомендовали ему строгий постельный режим.

Подробнее о помощи политзаключенному Сервету Газиеву читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова