У Росії засудженому до 10 років українцю Олександру Марченку не передають від рідних життєво необхідні ліки.

Через це стан громадянина України погіршується, повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Олександр Марченко відбуває покарання за сфальсифікованою справою через нібито “шпигунство”.

– Чоловік потребує гормональної терапії після видалення щитоподібної залози. Попри те, що рідні та адвокати передають необхідні медпрепарати, адміністрація установи Олександрові їх не надає, – зазначає Людмила Денісова.

За її словами, протягом місяця, що українець перебуває у виправній колонії №14 міста Краснодар, він не отримав кваліфікованого медогляду.

Через це в Олександра значно погіршився стану здоров’я. Крім того, попри погане самопочуття, він вже 15 днів провів у штрафному ізоляторі.

Такі дії керівництва виправної колонії український омбудсмен розцінює як катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, ставлення.

– Звертаюсь до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести повне медичне обстеження Олександра Марченка, надати йому необхідний комплекс лікування, сприяти отриманню необхідних медпрепаратів та перевірити правомірність поміщення його в ШІЗО, – наголосила Людмила Денісова.

Допомога політв’язню Сервету Газієву

25 травня омбудсмен Людмила Денісова звернулась до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москальковоъ з вимогою невідкладно госпіталізувати та пролікувати українського політв’язня Сервета Газієва, якого утримують у СІЗО №5 у Ростові-на-Дону.

Також Денісова вимагає обрати для громадянина України інший запобіжний захід, не пов’язаний із взяттям під варту, через критичний стан його здоров’я.

Чоловік скаржиться на загострення хронічних хвороб – ниркову недостатність та ішемічну хворобу серця.

Лікарі констатували, що Сервет Газієв не може брати участь у судових засіданнях та рекомендували йому суворий постільний режим.

Детальніше про допомогу політв’язню Сервету Газієву читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова